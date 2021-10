Mkhitaryan: “Vincere prima della sosta fondamentale. Partita quasi perfetta”

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista offensivo della Roma, ha commentato il successo dei giallorossi contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Molto importante reagire prima della sosta, volevamo vincere ed essere più vicini possibile al primo posto. Abbiamo fatto quasi una partita perfetta. Non ero preoccupato, sapevo che gol e assist sarebbero arrivati: questione di pazienza, ringrazio i compagni per l’aiuto e sono contento per la vittoria. Per me è un piacere segnare, mi fa sentire bene, ma più importante è vincere e arrivare agli obiettivi che abbiamo”.

Su El Shaarawy: “So che si sente meglio a sinistra, a me invece non cambia molto, l’importante è aiutare i miei compagni. Ora avanti così”.

Foto: Sito Roma