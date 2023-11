Mkhitaryan: “Tutti dicono che ho fatto un assist, ma Dimarco voleva fare un passaggio”

Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, dopo il successo contro il Frosinone ha parlato a DAZN: “Hanno detto tutti che ho fatto un assist, ma io sono contento per il gol di Dimarco, non per l’assist. Ha fatto un gol incredibile, anche se Dimarco voleva fare un passaggio”.

Poi ha proseguito parlando della sfida: “Sarà una partita importante per entrambe le squadre, noi dobbiamo focalizzarci sulla nostra partita, sul nostro gioco, su come fargli male. Sarà una partita per il primo posto, dobbiamo focalizzarci sul nostro gioco. Già da inizio stagione avevo detto che sarebbe stata determinante la continuità dall’anno scorso. Siamo cresciuti in entrambe le fasi, è questo che sta facendo la differenza. Abbiamo cambiato anche metà squadra, però dimostriamo di essere sempre sereni e abbiamo accolto bene chi è arrivato”.

Foto: Instagram Inter