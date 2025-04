Mkhitaryan: “Sono l’uomo più felice del mondo. La mia passione è diventata il mio lavoro”. Sulla Champions…

Il centrocampista dell’Inter, Henrick Mkhitaryan, ha parlato al format UCL Show, sul momento in casa nerazzurra e sulla sfida contro il Barcellona.

Queste le sue parole: “Sono stato in diversi Paesi, ho vissuto momenti difficili nella mia vita. Sono contento di essere dove sono adesso”.

Suo padre è scomparso per un tumore al cervello a 33 anni. Le dà forza?

“L’esperienza, i momenti, i problemi che affronti, la possibilità di uscire vincente da una competizione. La vita non si ferma, vado avanti. Affronterò altri problemi, devo capire come trovare una soluzione e come far funzionare le cose”.

Sarebbe il primo armeno a vincere una Champions League.

“Mi sveglio ogni mattina pensando che è un’altra grande occasione per giocare a calcio. Ho imparato che è meglio sorridere sempre, essere felici e pensare positivo. Sono il più felice degli uomini perché faccio quello che amavo fare da bambino, questa è la mia felicità”.

Foto: sito Inter