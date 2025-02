Mkhitaryan: “Se non sfrutti le occasioni poi lo paghi. La Juve nel secondo tempo ha fatto meglio”

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell‘Inter, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa della Juventus.

Queste le sue parole: “Normale che Lautaro sia arrabbiato, siamo una squadra che vuole vincere e lo capiamo. Siamo arrabbiato anche noi, nel primo tempo abbiamo creato tantissimo, ma non abbiamo sfruttato le occasioni avute. Nel secondo tempo la Juve è migliorata nel gioco, la fiducia ci ha disturbato: abbiamo concesso troppo, non dovevamo ma il calcio è così. Se non sfrutti le occasioni poi lo paghi”.

Vi adagiate troppo spesso? “Parlo per me stesso, il problema è che sapendo di essere troppo forti ci rilassiamo troppo. Non dico che sia qualcosa di fisico o tattico, è più una cosa mentale che ci disturba”.

A Napoli vedremo un’Inter ingiocabile? “Speriamo, prima dobbiamo essere pronti per il Genoa e poi per la coppa”.

Foto: Instagram Inter