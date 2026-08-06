Mkhitaryan: “Se è il mio ultimo anno di carriera? È impossibile deciderlo oggi, alla mia età non ha senso fare programmi a lunga scadenza”

06/08/2026 | 10:43:14

Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Cosa mi ha convinto a prolungare il contratto? Non ho ricevuto alcuna garanzia: non sarebbe stato neanche giusto, perché devo far vedere io sul campo se merito un posto in squadra oppure no. Ma sento di poter giocare a buon livello un altro anno e così insieme alla società ho deciso di rimanere un altro anno. Poi vedremo. Obiettivo principale in questa stagione? Noi in realtà non ci siamo mai tirati indietro. Abbiamo appena conquistato due trofei, adesso proveremo a giocare al meglio su quattro fronti: ci metto anche la Supercoppa, oltre alla Champions. Non possiamo sapere cosa ci riserverà il futuro, capitano anni in cui vinci e altri in cui perdi. L’importante è essere pronti ad affrontare tutte le sfide e noi lo siamo. Sempre. Se è l’ultimo anno della mia carriera? Non lo so. È impossibile deciderlo oggi. Devo capire come starò alla fine di questa stagione. Alla mia età non ha senso fare programmi a lunga scadenza”.

Foto: Instagram Mkhitaryan