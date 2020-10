Mkhitaryan si è preso la Roma

In questo inizio di stagione travagliato per la Roma, che ha vissuto alcune spinose questioni extra-campo riguardanti l’addio sfiorato per Dzeko, il caso Diawara e un mercato condizionato dal cambio di proprietà, c’è un elemento che fa sorridere Fonseca.

In un clima di incertezza, la costante si chiama Henrikh Mkhitaryan.

L’armeno è una sicurezza dal punto di vista tecnico per l’allenatore portoghese, per cui è diventato un uomo di fiducia per esprimere il proprio calcio.

Fonseca ha anche cambiato veste alla squadra da qualche mese, passando alla difesa a tre e ai due trequartisti dietro a Dzeko.

4-2-3-1 o 3-4-1-2, però, fa poca differenza per Mkhitaryan, che trova sempre e comunque un posto nello scacchiere di Fonseca, interpretando a suo modo il ruolo di esterno o trequartista.

L’ex Arsenal, infatti, sembra possedere caratteristiche uniche nel parco offensivo della Roma: non è un’ala classica come gli ex “canterani” Pedro e Perez, ma allo stesso tempo arriva più agilmente al gol rispetto a Pellegrini, quando quest’ultimo avanza il suo raggio d’azione.

Una capacità di venire a giocare in mezzo al campo, ma anche di servire assist, che rendono Mkhitaryan la spalla ideale per Edin Dzeko.

Ecco perchè Fonseca non rinuncia mai all’armeno, se non in caso di turnover generale. Una sopresa, forse, per i più scettici, che scuotevano la testa dopo le prime ventidue giornate dello scorso campionato, trascorse da Mkhitaryan con un bottino di sole 3 reti e con qualche problema fisico di troppo.

Da quel momento in poi, però, è arrivata la svolta: 6 gol e 4 assist in 14 partite che hanno permesso al giocatore di essere annoverato fra i migliori acquisti della stagione 2019/2020 (in cui ha fatto registrare 9 reti e 5 assist totali).

Quest’anno il gol per lui non è ancora arrivato, ma ha cominciato il campionato sulla falsa riga dell’ultima annata, con i 3 assist nelle 4 partite disputate. Numeri che dimostrano come Mkhitaryan sia sempre più un punto fermo e imprescindibile di questa Roma.

Foto: Twitter ufficiale As Roma