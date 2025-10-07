Mkhitaryan ricorda la telefonata con Ausilio: “Mi voleva dopo il primo anno alla Roma, disse che doveva vendere Lukaku e Hakimi”

07/10/2025 | 22:40:58

Henrikh Mkhitaryan ha parlato del suo approdo all’Inter nel libro che racconta la sua vita, l’armeno ha raccontato qualche retroscena sulla trattativa con i nerazzurri: “Ausilio si è fatto sentire poco dopo il pareggio contro lo Spezia. Ero già a Montecarlo in vacanza. «Miki, vorremmo venissi da noi, a Milano.» «Grazie per questo atto di stima. Io entro il 31 maggio, quindi nei prossimi giorni, dovrò decidere se continuare a Roma oppure no. Dovresti aspettare, prima di poterti prendere devo vendere due giocatori.» Erano Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. «Direttore, e se vi dico sì e poi voi non li vendete? Resto senza squadra…» «Li venderemo sicuramente, ti chiediamo di avere pazienza.» Preferirei di no, non voglio correre il rischio di rimanere senza la Roma e senza di voi, nel caso alla fine non dovessero partire quei due calciatori. Facciamo così: resto alla Roma un altro anno e poi ne riparliamo.»”. Il centrocampista è poi approdato a Milano nell’estate del 2022.

Foto: Instagram Inter