Mkhitaryan: “Pronti a vincere un trofeo. Non parlo del contratto, ci sarà tempo”

Henrikh Mkhitaryan, attaccante armeno della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Bodo Glimt.

Queste le sue parole: “Ovviamente da quando sono a Roma ho sentito la passione di gente che parla sempre di vincere qualcosa e per me è sempre stato chiaro che sono qui per vincere qualcosa. E’ difficile, ma sarebbe una cosa pazzesca per la città e per il club. Sono fiducioso che il nostro lavoro ci possa aiutare, siamo una squadra giovane e abbiamo avuto anche tanti cambi rispetto all’anno scorso. Tutti devono crederci, nei prossimi anni sicuramente vinceremo qualcosa, quest’anno dipende dalla partita di domani”.

Sul rinnovo: “Ho sempre l’ambizione di vincere qualcosa nei club in cui mi trasferisco, alla fine l’unica cosa che resta è cosa hai vinto. Per il contratto, non voglio parlare di questo perché c’è ancora tempo di discutere perché adesso i miei pensieri sono le partite successive. Spero di vincere la Conference League, ma vogliamo prima vincere domani”.

Foto: Sito Roma