Mkhitaryan: “Pio è un grande talento, non mettiamogli pressione”

15/10/2025 | 13:15:59

Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Pio? È un grande talento, ma non voglio che lo rovinino: è ancora molto giovane. Non mettiamogli pressione, verrà il suo tempo e farà molto bene, ma bisogna aspettare e non accelerare le cose. La somiglianza con Džeko? Secondo me sono diversi. Sono entrambi forti fisicamente; Edin ha fatto una grande carriera e spero che Pio possa fare lo stesso. Bonny? Ha dimostrato di saper dribblare, segnare e servire assist. Sta lavorando molto bene ogni giorno e ha una grande voglia di aiutare la squadra”.

Foto: Instagram Mkhitaryan