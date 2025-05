Mkhitaryan: “Non solo esperienza, serviranno lucidità e serenità”

06/05/2025 | 20:20:34

Il centrocampista dell’Inter Henrik Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Barcellona valido per la semifinale di ritorno di Champions League: “C’è tutto, è una partita che ci può portare in finale. Vogliamo fare del nostro meglio per andare avanti. Esperienza aiuta? Non solo l’esperienza, ma anche la lucidità e la serenità. Dobbiamo lottare tutti uniti per vincere la partita. Entriamo in campo per giocare la nostra partita e poi vedremo”. Su Lamine Yamal: “Non è stata una tattica preparare solo su un giocatore individuale, ma su tutto il Barcellona”.

Foto: Instagram Mkhitaryan