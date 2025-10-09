Mkhitaryan: “Non mi piace la troppa pressione su Pio Esposito. Sucic? Ha un grande talento”

09/10/2025 | 14:00:37

Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell‘Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento in casa nerazzurra, parlando anche dei giovani in rampa di lancio, Sucic e Pio Esposito.

Queste le sue parole: “Sucic è un Sucic. È serio come me, si applica e ama imparare, anche le lingue: sa che parlando l’italiano aiuterà ancora di più. Anche per questo avrà un grande futuro. Come centrocampista moderno, mi piace tantissimo: ha ottime qualità tecniche, fisicamente è forte e corre già moltissimo. Deve ancora crescere tatticamente, ma ha solo 21 anni…”

L’ex Manchester United ha poi parlato degli attaccanti Bonny e Francesco Pio Esposito: “Ho già detto loro in privato di essere… più egoisti. Gli attaccanti devono esserlo, vengono giudicati dai gol. Devono aiutare la squadra, come già fanno, ma alla fine si conteranno solo le loro reti.

Continuo a ripetere: ‘Siete voi che dovete farci vincere!’. Li posso aiutare in certi dettagli tattici, ma spetta a loro lavorare e metterla dentro. Credetemi, hanno già un grande presente, ma il futuro sarà ancora più grande, anche perché sanno comportarsi ovunque. Troppa pressione su Pio Esposito? Sì, troppa, e non mi piace. È un ragazzo di 20 anni con grande potenziale, ma gli serve il giusto tempo. Non bisogna esagerare con le aspettative, altrimenti lo si rovina. Ognuno deve fare il proprio percorso, con calma, e vedrete che presto l’Italia si godrà questo tesoro”.

Foto: sito Inter