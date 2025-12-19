Mkhitaryan: “Non cerchiamo scuse, lavoreremo di più. Dobbiamo chiudere le partite”

19/12/2025 | 22:58:06

Mkhitaryan dell’Inter ha parlato ai microfoni di Sportmediaset per commentare l’eliminazione dalla Supercoppa italiana per mano del Bologna arrivata ai rigori. “Quando si arriva ai rigori è un altro discorso, non siamo riusciti a sbloccarci come era successo con l’Atletico Madrid. Ci dispiace, bisogna lavorare sul chiudere le partite prima perché creiamo sempre tante occasioni. E’ il calcio, non è 11 contro 0. Il Bologna era qua con merito dopo aver vinto la Coppa Italia. Non abbiamo scuse. Non siamo riusciti a vincere. Non ci sono scuse, abbassiamo la testa e lavoriamo. Ci fa male, c’è grande delusione. Però siamo consapevoli di ciò che dobbiamo fare. Lavoreremo di più per raggiungere i nostri obiettivi”.

Foto: Instagram Mkhitaryan