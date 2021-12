Mkhitaryan: “Nel nuovo ruolo mi muovo di più con la palla e ho maggiori spazi. Mi sto divertendo molto”

Mkhitaryan prima della sfida con il Bologna a DAZN: “Il nuovo ruolo mi sta piacendo perchè mi muovo di più con la palla e ho più spazi rispetto a quando gioco sulla fascia. E’ normale perchè ho bisogno di aiutare i miei compagni, di cercare sempre spazio, per quello mi sto divertendo. Zaniolo e Abraham sono una coppia unica, speciale. Posso dire che si capiscono molto bene e la cosa più importante è che aiutano la squadra sia in attacco che in difesa. Penso che possono migliorare come coppia e anche individualmente”. FOTO: Sito Roma