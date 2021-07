Mkhitaryan: “Mourinho ha tanta ambizione. Vuole vincere sempre, non importa come”

Henrikh Mkhitaryan, jolly offensivo della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky per dire la sua in vista della prossima stagione. Ecco un estratto delle dichiarazioni dell’armeno.

Sugli obiettivi della Roma

“Non sono cambiati dall’anno scorso, dobbiamo fare il massimo per fare meglio dello scorso anno. Non sarà facile, abbiamo un nuovo allenatore con nuove idee, dobbiamo adattarci per fare il meglio possibile il prima possibile. Mi aspetto di fare meglio dello scorso anno”.

Su Mourinho

“Ha tanta ambizione, vuole vincere sempre. A lui non frega niente se si gioca bene o male, importano solo i tre punti. Tutti sanno che ha vinto quasi tutto, speriamo di vincere qualcosa perché può darci di più. Non voglio parlare del passato, ne abbiamo parlato insieme, abbiamo ricominciato da un nuovo livello. So cosa chiede ai calciatori, sono pronto per tutto. Abbiamo chiarito tutto”.

