Mkhitaryan: “Mi sento benissimo con Chivu. Il trasferimento alla Roma? La scelta era tra loro e il Milan”

12/10/2025 | 17:41:27

Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan, ha parlato al Festival dello Sport. Queste le sue parole su Lucescu e Chivu e sul suo approdo a Roma:

“Somiglianze tra Lucescu e Chivu? Non direi che ce ne siano molte, perché il calcio è cambiato. Ora è un altro sport. La cosa più importante, però, è che mi sono sentito bene con Lucescu e mi sento benissimo anche con Chivu. Il mio arrivo alla Roma? Tutto iniziò ad agosto 2019. Mino mi disse che dovevamo cambiare perché non ero felice. Mi chiese se preferissi il Milan o la Roma, e io non sapevo cosa scegliere. In giallorosso avrei avuto più spazio e ho detto Roma. Per cinque giorni non ebbi più novità. Poi arrivò il 30 agosto, il giorno del derby Arsenal-Tottenham. Mezz’ora prima della riunione tecnica, Mino mi chiese: ‘Cosa fai?’. E io risposi: ‘Vado a giocare’. E lui: ‘Ah, va bene, ma subito dopo la partita hai il volo per Roma: dobbiamo firmare il contratto’. C’era un volo da Londra alle 7 del mattino. All’aeroporto, una guardia mi chiese: ‘Hai firmato? Sono romanista’. Da lì è nato il mio rapporto con la Roma”.

Foto: Instagram Mkhitaryan