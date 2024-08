Mkhitaryan: “L’obiettivo è vincere di nuovo lo scudetto”

Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato dopo l’amichevole contro il Chelsea. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una bella preparazione, siamo quasi al completo. Lavoriamo bene, l’obiettivo è vincere il campionato, stiamo avvicinandoci al meglio. Abbiamo tanto da dimostrare, la stagione scorsa è stata bella ma siamo già concentrati su quella nuova. Il sostegno dei tifosi è fondamentale sempre, qui abbiamo giocato come sempre di fronte a una squadra importante. Ringraziamo sempre il popolo nerazzurro, non c’è mai una trasferta: tutti sono sempre al nostro fianco. La condizione fisica? Speriamo di arrivare al 100%, anche se non è facile. Siamo consapevoli che dobbiamo fare del nostro meglio per arrivare al massimo”.

Foto: twitter Inter