Mkhitaryan: “Le ambizioni sono grandi, vogliamo rivincere il campionato, la coppa, la Supercoppa e andare più avanti possibile in Champions”

19/07/2026 | 21:44:36

Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha parlato a Sky Sport in vista della prossima stagione, dopo il rinnovo con i nerazzurri: “Le ambizioni sono grandi, vogliamo rivincere il campionato, la coppa, la Supercoppa e andare più avanti possibile in Champions. Sono obiettivi difficili, ma raggiungibili”.

Dopo il 2027 cosa fare: “Ho parlato con la società solo dopo il match col Bologna e poi ho fatto le mie valutazioni. Ho pensato che posso giocare ancora un altro anno qui. Questo non vuol dire che smetterò dopo questa stagione. Dobbiamo essere concentrati su questo campionato, poi penseremo ai prossimi anni”.

Su Chivu.”Ha già dimostrato lo scorso anno cosa può fare e di cosa è capace, noi gli diamo sostegno, siamo una famiglia e vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Da parte mia, mi aspetto un Mkhitaryan migliore dello scorso anno, sono qui per aiutare i compagni e raggiungere gli obiettivi”.

Foto: sito Inter