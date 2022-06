Mkhitaryan lascia la Roma: tutti i numeri in maglia giallorossa

Henrikh Mkhitaryan ha comunicato alla Roma che non rinnoverà il contratto. L’armeno sarà un nuovo giocatore dell’Inter, come vi raccontiamo dal 18 maggio.

In giallorosso dal settembre 2019, quando fu preso in prestito oneroso dal Manchester United, è stato il primo giocatore armeno a militare in Serie A.

Tre stagioni in capitale abbastanza buone, le prime due agli ordini di Fonseca. In particolare la seconda, 2020-21, ha chiuso con un bottino di 46 presenze e 15 gol.

Lascia la Roma con un totale di 116 presenze e 29 gol, con soli 5 centri in quest’ultima stagione agli ordini di Mourinho.

Lascia dopo aver festeggiato la vittoria della Conference League, riportando a Roma un trofeo dopo oltre 10 anni.

Ora lo attendono l’Inter e Simone Inzaghi, che ha sfidato in diversi derby della Capitale, quando l’attuale tecnico nerazzurro guidava la Lazio.

Foto: Twitter Roma