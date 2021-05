Mkhitaryan lancia la Roma: 1-0 all’intervallo nel derby

La Roma è in vantaggio all’intervallo nel derby contro la Lazio. Un gol arrivato al tramonto del primo tempo con Mkhitaryan, che ha sfruttato un ottimo contropiede dei giallorossi, grande giocata di Dzeko che ha dato in mezzo e l’armeno ha segnato con un calcio al volo.

Lazio che ha avuto alcune occasioni per passare precedentemente in vantaggio, con Luis Alberto e Immobile, bravo in diverse occasioni il portiere Fuzato.

Roma che ha perso Ibanez al 38′ per infortunio, sostituito da Kumbulla.

