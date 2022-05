Mkhitaryan, la Roma proporrà ancora il rinnovo. Ma l’Inter è pronta (da 8 giorni)

Quella di ieri a Tirana potrebbe essere stata l’ultima partita di Henrikh Mkhitaryan con la maglia della Roma. Una Conference League in bacheca e un nuovo infortunio, ma questo è un altro paio di maniche. Il trequartista armeno avrà nelle prossime ore una nuova proposta dalla Roma per il rinnovo e fino a quel momento bisognerà attendere soltanto per un minimo di prudenza. Ma forse anche no, visto che l’Inter è pronta a offrire un biennale per una cifra non troppo lontana dai 4 milioni a stagione. Una pista che era emersa clamorosamente lo scorso 18 maggio, quando ne avevamo parlato per la prima volta, senza alcun tipo di riscontro. E che abbiamo confermato nei giorni successivi, parlando di priorità Inter nei riguardi dei parametri zero (Dybala compreso). Forse una sorpresa per chi in quei giorni aveva dato per scontato il rinnovo e anche per chi si è accodato negli ultimi minuti, da Palermo a Pescara e zone collegate. Adesso aspettiamo l’ultimo tentativo Roma, ma potrebbe essere troppo tardi. L’Inter ha i motori accesi, ora non più sottotraccia. Nelle intenzioni dell’Inter, Mkhitaryan è considerato l’alter-ego di Calhanoglu.

