Mkhitaryan: “La Roma mi ha spiegato i suoi obiettivi stagionali”

Arrivato alla Roma nel penultimo giorno di mercato, Henrikh Mkhitaryan dovrà subito affrontare l’Italia con la sua Armenia per le qualificazioni di prossimi Europei. Proprio dal ritiro della sua Nazionale il trequartista ha parlato al canale Youtube della Federazione riguardo la sua nuova avventura in giallorosso e gli obiettivi che la squadra di Paulo Fonseca si è posta per la stagione appena iniziata: “Sono molto felice del mio trasferimento alla Roma. La squadra ha un nuovo allenatore e dei nuovi giocatori, sta iniziando a formarsi e sono certo di poter ritagliarmi il mio spazio. Il club mi ha spiegato quali siano gli obiettivi per la stagione in corso: riportare la squadra in Champions League, vincere la Coppa Italia e raggiungere la finale di Europa League“.

Foto: twitter Roma