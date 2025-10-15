Mkhitaryan: “La Roma? Lotteranno fino alla fine per lo scudetto. Chivu? Assomiglia a Mourinho”

15/10/2025 | 12:15:09

Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“La partita di sabato contro la Roma? In entrambe le città si vive la passione, ma in modo diverso. Nella Capitale la gente è più emozionata, a Milano più serena. Ho vissuto anni bellissimi in entrambe le città e sono felice di essere venuto in Italia: è stata la scelta giusta. Per me anche la Roma è in corsa per lo scudetto. Sono molto forti, mostrano sempre il loro gioco, e conoscendo Gasperini sono sicuro che lotteranno fino alla fine per il titolo.

Chivu? Assomiglia a Mourinho in alcune cose. È interessante vederlo parlare e allenare. Gli allenamenti sono molto divertenti e ho fiducia che stia percorrendo la strada giusta. È molto attento ai piccoli dettagli che fanno la differenza in partita e possono determinare la vittoria”.

Foto: Instagram Mkhitaryan