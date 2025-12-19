Mkhitaryan: “Inzaghi? Sua la scelta di andare in Arabia, abbiamo ricordi meravigliosi”

19/12/2025 | 12:30:16

Mkhitaryan ha concesso un’intervista a SBA Sport: “Non è la prima volta che giochiamo qui la Supercoppa Italiana: questa è la quarta edizione. È sicuramente bello giocare qui, soprattutto in Arabia Saudita, per la Supercoppa italiana. Speriamo di dare il massimo per arrivare fino in fondo e poi vincerla. Inzaghi? Ho trascorso con lui tre anni e abbiamo ricordi meravigliosi insieme: abbiamo vinto il campionato, due Supercoppe e una coppa, e naturalmente ci siamo anche divertiti molto. La decisione di lasciare l’Inter e venire in Arabia Saudita è stata una sua scelta: gli auguro il meglio in questa nuova fase. Ognuno prende le proprie decisioni, bisogna accettarle e andare avanti. Gli auguro davvero ogni successo e, magari, se il tempo lo permetterà, potremo incontrarci qui in hotel: lo spero, perché è un ottimo allenatore. Sa quello che fa e sa cosa deve fare. Poi, naturalmente, il resto dipenderà da lui e dalla sua squadra: da come giocheranno e da che tipo di calcio proporranno”.

Foto: Instagram Mkhitaryan