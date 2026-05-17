Mkhitaryan: “Futuro? Onestamente non ho deciso ancora, devo parlare con la società. Vedo se continuare o ritirarmi”
17/05/2026 | 17:49:38
Henrik Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Verona: “Futuro? Onestamente non ho deciso ancora, devo parlare con la società. Vedo se continuare o ritirarmi”.
Cosa è cambiato con Chivu? “Ci ha dato fiducia e tante piccole cose che mancavano gli anni scorsi. Noi lo abbiamo seguito e ha fatto un grandissimo lavoro”.
Foto: sito Inter