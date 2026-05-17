Mkhitaryan: “Futuro? Onestamente non ho deciso ancora, devo parlare con la società. Vedo se continuare o ritirarmi”

17/05/2026 | 17:49:38

Henrik Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Verona: “Futuro? Onestamente non ho deciso ancora, devo parlare con la società. Vedo se continuare o ritirarmi”.

Cosa è cambiato con Chivu? “Ci ha dato fiducia e tante piccole cose che mancavano gli anni scorsi. Noi lo abbiamo seguito e ha fatto un grandissimo lavoro”.

Foto: sito Inter