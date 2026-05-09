Mkhitaryan: “Futuro? Non ho deciso nulla. Vedremo dopo queste partite”

09/05/2026 | 21:17:19

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Il futuro? Ho avuto una carriera grandiosa, sono felice di essere parte di questa Inter. I compagni mi hanno allungato la vita, mancano tre partite poi vedremo cosa farò. Tra tre giorni abbiamo una grande sfida, speriamo di fare del nostro meglio per alzare un altro trofeo”.

Foto: X Inter