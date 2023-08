Mkhitaryan: “Frattesi è già fortissimo. Thuram ci darà imprevedibilità. Samardzic? La concorrenza farà bene”

Henrik Mkhitaryan centrocmapista dell’Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei nuovi arrivi in casa nerazzurra e sugli obiettivi stagionali.

Queste le sue parole: “Siamo in un momento di trasformazione, abbiamo cambiato tanto, rimanendo noi stessi. Sono forse diverse le caratteristiche dei singoli, ma non la struttura e il modo in cui giochiamo. Lavoriamo per migliorarci tutti insieme, vecchi e nuovi”.

Su Thuram: “Marcus lo seguo da un po’, lo vedevo in Germania e mi piaceva il suo modo di muoversi. È veloce e tecnico, starà a noi servirlo in maniera differente: lui ad esempio ha grande progressione da sfruttare. Lo aiuteremo a migliorare, ma sicuramente anche lui migliorerà noi, ci darà imprevedibilità”.

Su Frattesi: “Abbiamo perso un giocatore importantissimo, però è arrivato un ragazzo davvero fortissimo. Non dico che Frattesi diventerà fortissimo, dico che lo è già. Oltre a saper dare assist e a giocare la palla, sa bene come segnare: appena vede uno spazio si butta dentro in velocità e questa è una caratteristica importante. Se servito bene, può essere un’arma in più, unita alle tante che abbiamo già in squadra”.

Sul possibile arrivo di Samardzic: “L’anno scorso, giocandoci contro, abbiamo visto tutti un talento dal grande potenziale. E non ho mai pensato che la concorrenza sia un problema: più siamo, più possiamo aiutarci e ci farà bene. Alla fine, lottiamo tutti per lo stesso obiettivo, vincere partite e vincere trofei”.