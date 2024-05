Mkhitaryan: “Felice di aver vinto lo scudetto con Inzaghi. Spero non sia l’ultimo”

Su Inzaghi: “Cerchiamo di fare quello che ci dice Inzaghi, quello che ci chiede e pretende perché l’allenatore è il primo responsabile. Quando la squadra vince vuol dire che tutti hanno lavorato bene, ma in caso di sconfitta tutti danno la colpa al tecnico. Cerchiamo tutti di aiutarci a vicenda, andare avanti e raggiungere il nostro obiettivo. Nonostante Inzaghi fosse vicinissimo a vincere lo scudetto nel suo primo anno all’Inter, tutti ricordano come l’Inter perse quel titolo. Sono molto felice che siamo riusciti a diventare campioni d’Italia sotto la sua guida.Spero che questo sia il nostro primo scudetto insieme, e non l’ultimo, perché ho ancora sete di vittorie. La mia voglia di vincere titoli e ottenere successi con questo club è inesauribile”.

Foto: twitter Inter