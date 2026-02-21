Mkhitaryan e Akanji, l’ Inter batte 2-0 il Lecce e si porta a +10 sul Milan

21/02/2026 | 19:55:49

L‘Inter batte 2-0 il Lecce nel finale grazie a due gol da palla inattiva. Una buona Inter ha provato a sbloccare subito la gara, partendo in maniera veemente, ma il muro dei salentini tiene e un super Falcone tiene a galla i giallorossi. Chance pericolose per Pio Esposito e Luiz Henrique, ma il muro del Lecce non e’ crollato. Lecce che in ripartenza ha provato a colpire con Tete Morente, ma senza fare male. Primo tempo che termina 0-0. Fischi assordanti a Bastoni a ogni tocco palla.

Al 51′ la sbloccano i nerazzurri. Palla di Thuram per Dimarco che con un sinistro di contro balzo insacca. Ma la rete e’ annullata per fuorigioco dell’ attaccante francese.

Gara non facile per l’ Inter che non la sblocca. Il Lecce è in partita e l’ Inter inizia a innervosirsi con il passare dei minuti. Al 75′ leva le castagne dal fuoco a Chivu, Mkhitaryan.

Corner di Dimarco, palla che balla in area prima che arrivi sui piedi dell’armeno che calcia completamente isolato un rasoterra perfido che non lascia scampo a Falcone.

All’ 80′, subito enorme chance per il 2-0 per i nerazzurri. Contropiede di Dimarco che fallisce 2-3 chance per il raddoppio. Il 2-0 arriva all’ 82′, ancora corner, batte Dimarco, Akanji insacca di testa il 2-0. Finisce 2-0 al Via del Mare, tredicesima vittoria nelle ultime 14 di campionato. Nerazzurri a 10 sul Milan.

Foto: sito Inter