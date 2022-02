Mkhitaryan: “Dobbiamo pensare solo a vincere senza guardare la classifica”

A pochi minuti dall’inizio di Sassuolo-Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN, Mkhitaryan: “Vinciamo e poi vediamo dove arriviamo in classifica, non è facile dirlo oggi. L’importante è fare bene ogni partita. Pellegrini? Il suo ritorno è un’ottima notizia, per me e per la squadra. È un gran giocatore, speriamo che aiuterà a vincere questa partita. Ha giocato a Sassuolo, speriamo che farà di tutto per segnare e farci vincere”.

FOTO: Sito ufficiale Roma