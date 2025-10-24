Mkhitaryan corre come un ragazzino, ma il futuro è tutto da scrivere

24/10/2025 | 19:31:49

Henrikh Mkhitaryan non sente il peso dei 37 anni (li compirà a gennaio), ma corre come un ragazzino. I dati sono stupefacenti e confermano come l’armeno sia un grande professionista oltre che un eccellente interprete del suo ruolo. Contro la Roma ha corso dall’inizio alla fine per un totale di circa 12 chilometri, nessuno ha fatto una performance migliore. Difficilmente domani Chivu se ne priverà, anche se Sucic scalpita e tenendo conto che siamo nella fase della stagione più intesa e ricca di impegni. E il futuro? Il contratto con l’Inter è un scadenza, Mkhitaryan aveva già pensato di ritirarsi qualche mese fa, poi ha deciso di andare avanti. E recentemente ha dichiarato che può succedere di tutto, smettere oppure rilanciare per altri due anni. Il rendimento consiglierebbe di proseguire, ma la decisione definitiva dipenderà da altre cose.

Foto: Instagram personale.

