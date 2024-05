Mkhitaryan: “Champions? È solo colpa nostra. Forse abbiamo sottovalutato l’Atletico”

Ai microfoni di ArmSport, il centrocampista nerazzurro Henrik Mkhitaryan ripercorre le tappe cruciali della stagione, tornando a parlare anche dell’eliminazione in Champions League per mano dell’Atletico Madrid: “Solo colpa nostra, probabilmente dopo essere passati in vantaggio a Madrid, e forti dell’1-0 dell’andata, ci siamo rilassati troppo e pensavamo che i problemi fossero finiti. Forse abbiamo sottovalutato l’Atletico e quando hanno pareggiato non sapevamo cosa stesse succedendo in campo. Impariamo da questi errori e andiamo avanti”.

Foto: sito Inter