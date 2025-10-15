Mkhitaryan: “Avremmo potuto vincere tre trofei in tre settimane. Ritirarmi a fine stagione? Se arriverà il momento di lasciare, lo farò”

15/10/2025 | 13:46:24

Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Lautaro? Con il suo lavoro e la sua determinazione, anche senza parlare, mostra sul campo cosa significa per lui l’Inter. Per l’impegno che sta dimostrando, per me è già un campione.

Cosa rappresentano Monaco e Istanbul? Un orgoglio e un rimpianto. Abbiamo avuto l’opportunità due volte e l’abbiamo persa due volte. Non è dato a tutti. Siamo stati una squadra forte e abbiamo lottato fino alla fine. La stagione scorsa avremmo potuto vincere tre trofei in tre settimane. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma dobbiamo essere consapevoli del percorso fatto.

Ritirarmi a fine stagione? Non ci ho mai pensato. C’è ancora tanto tempo. Sono tranquillo: se arriverà il momento di lasciare, lo farò. Se potrò continuare un anno o due, continuerò. Ne ragionerò a fine stagione”.

Foto: Instagram Mkhitaryan