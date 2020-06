Mkhitaryan allo scoperto: “Futuro? Vorrei restare a Roma per tanti anni, ma non dipende da me”

Henrikh Mkhitaryan esce allo scoperto e ribadisce la propria volontà di restare alla Roma. L’armeno, attualmente in prestito dall’Arsenal, ha parlato così a Futbal With Grant Wahl: “Non so quanto resterò qui, mi piace Roma come città, mi piace la Roma come squadra e vorrei restare a lungo, ma non sta a me decidere. Io faccio il mio meglio, cerco di imparare ancora di più l’italiana e vediamo cosa succederà. Mi piace Roma per il club e per la filosofia dell’allenatore che si sposa bene con me. Sono davvero felice di giocare questo tipo di gioco, mi permette di divertirmi. Certamente mi piacerebbe rimanere, e non solo la prossima stagione, vorrei restare per i prossimi anni. Ma i club devono trovare un accordo”.

Foto: Twitter ufficiale Roma