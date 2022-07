Mkhitaryan: “All’Inter per vincere ancora. Contento per Dybala alla Roma”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista dell’Inter, Henrik Mkhitaryan, ha parlato delle sue prime settimane in nerazzurro: “Ho ritrovato Dzeko, Darmian e Lukaku che mi hanno raccontato tanto di questa squadra. Dal primo giorno mio sento bene. Ho scelto l’Inter ma mi è dispiaciuto lasciare la Roma, sono stato bene e abbiamo vinto la Conference League. Nel calcio le cose cambiano velocemente però, voglio ancora vincere”. Poi ha aggiunto un curioso retroscena sul suo addio alla Roma, soffermandosi a commentare il trasferimento di Paulo Dybala nella Capitale: “Mourinho ha provato a trattenermi, così come la società, ma alla fine non ci siamo messi d’accordo e ho preso la decisione di andare via. Ora hanno preso Dybala, sono contento per loro. Con Lukaku ho giocato sei mesi a Manchester, ci siamo capiti bene in campo e penso che ci troveremo bene anche qui. L’ho trovato più forte adesso”.

Foto: Instagram Inter