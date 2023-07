Missori presenta l’Europeo U19: “Daremo tutto per partire subito al meglio”

Inizia l’avventura europea per la Nazionale Under 19. Domani (3 luglio) i ragazzi di Bollini se la vedranno con i padroni di casa di Malta per un appuntamento che chiuderà la stagione delle Nazionali maschili. Inseriti nel gruppo A, gli Azzurrini dovranno poi affrontare il Portogallo (6 luglio) e chiudere la fase a gironi contro la Polonia il 9 luglio. Filippo Missori, data l’assenza di Faticanti, sarà il capitano di giornata: “Sarà un partita complicata – dichiara Filippo, cresciuto nelle giovanili della Roma e recentemente passato al Sassuolo – perché è la prima partita di questo Europeo e giocheremo contro i padroni di casa. Noi cercheremo di dare tutto quello che abbiamo per partire subito al meglio”, le parole riportate dai canali ufficiali della FIGC.

Foto: Instagram Missori