Missori dopo l’esordio con la Roma: “E’ stata un’emozione incredibile. Mourinho a fine partita mi ha regalato il pallone per ricordare questo momento”

Filippo Missori, talento classe 2004, ha debuttato in prima squadra con la Roma contro lo Zorya. Ecco le sue parole al canale ufficiale dei giallorossi: “Un’emozione incredibile per me che sono cresciuto in questa società. Il mister mi ha dato questa opportunità e lo ringrazio molto. Il mister mi ha chiamato e mi sono fatto trovare pronto senza timore e ansia. Ci abbiamo scherzato su prima di entrare e a fine partita mi ha regalato il pallone per ricordare l’esordio. Mourinho è un grande allenatore da sempre, è un privilegio allenarmi con lui. Quando mi chiama mi faccio sempre trovare pronto e tutto il lavoro è stato ripagato. Dedico questo debutto alla mia famiglia, mi è sempre stata vicina nei momenti belli e brutti. Ai miei amici che erano allo stadio e alla mia ragazza, che mi sta sempre vicina”.

FOTO: Instagram Roma