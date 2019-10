Missiroli: “Finalmente ci siamo sbloccati. Vittoria dedicata a Squinzi”

Simone Missiroli, centrocampista della Spal, è intervenuto ai microfoni Sky Sport dopo il successo contro il Parma: “E’ una vittoria importante, soprattutto a livello di testa: le qualità per raggiungere l’obiettivo finale ce le abbiamo, dovevamo solo sbloccarci e finalmente ce l’abbiamo fatta. Il campionato è lungo, c’è tempo. In ogni caso pensiamo a noi stessi: grazie a questa vittoria possiamo lavorare con più serenità. Vorrei dedicare questa vittoria a Giorgio Squinzi, che è stato il mio patron per tanti anni. Avrei preferito dedicargli il gol, ma gli dedico la vittoria. E’ stato un punto di riferimento per me e per tanti altri”.

