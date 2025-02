Missione Champions League: Atalanta e Milan chiamate alla rimonta

Oggi sarà la serata delle italiane. Milan e Atalanta scenderanno in campo rispettivamente contro Feyenoord, alle ore 18:45, e Club Brugge, alle ore 21:00, nel match di ritorno valido per i playoff di Uefa Champions League. Due sfide complesse, ma accomunate dal fattore rimonta. I rossoneri, infatti, dovranno recuperare l’1-0 incassato dagli olandesi nella partita d’andata, mentre i nerazzurri ripartiranno dal 2-1 e dalle mille polemiche per il rigore concesso nell’ultimo appuntamento a favore della formazione belga. Non si tratterà, dunque, di una serata semplice con Conceiçao e Gasperini che dovranno cercare di dare alle proprie squadre gli input giusti per ribaltare il risultato e portare avanti la bandiera italiana all’interno della competizione europea.

FOTO: X Atalanta