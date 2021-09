Missione Champions, Inter e Milan per il riscatto europeo

Domani andranno in scena Shakhtar Donetsk-Inter e Milan-Atletico Madrid, gare valide per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Entrambe le compagini milanesi sono reduci da una sconfitta che ha complicato il discorso qualificazione. I nerazzurri hanno perso in casa 0-1 con il Real Madrid, mentre i rossoneri sono stati battuti 3-2 dal Liverpool all’Anfield, pur giocando una bella partita.

Il match contro lo Shakhtar di De Zerbi sarà cruciale per l’Inter: è proprio nel doppio confronto con gli ucraini che, probabilmente, si deciderà il discorso qualificazione. Se il Real Madrid pare la squadra candidata a vincere il girone, i nerazzurri si giocheranno il secondo posto soprattutto con il tecnico italiano e poi con i moldavi dello Sheriff Tiraspol, che hanno dimostrato di non voler essere la cenerentola della competizione ma non sembrano all’altezza di rovinare i piani di Lautaro e compagni. Adesso, però, all’Inter servono i tre punti per continuare a cullare il sogno europeo.

Un discorso simile vale anche per il Milan, che affronterà un Atletico, come sempre, rognoso. Più difficile, tuttavia, dire su chi i rossoneri debbano fare la corsa in un gruppo che annovera anche Liverpool e Porto. L’impressione è che i ragazzi di Pioli, che stanno facendo faville in Serie A, possano giocarsela con chiunque. Ma, si sa, in Europa è tutta un’altra storia. Staremo a vedere fino a che punto può spingersi questo gruppo.

