L’indiscrezione: Napoli, la differenza tra Miretti e Musah

08/08/2025 | 14:23:59

Il Napoli ha ormai completato l’operazione Gutierrez, le cifre sono quelle che abbiamo anticipato lo scorso 31 luglio: 20 milioni, base fissa 18. Ci sono gli accordi sia con il Girona che con il calciatore, presto il via libera per le visite. Il Napoli continuerà a lavorare per Juanlu Sanchez, al netto dell’ultimo gioco al rialzo del Siviglia, la priorità resta quella di chiudere i due terzini per poi pensare al centrocampista. Ieri vi abbiamo raccontato di un ritorno di fiamma per Musah, dopo lo stand-by dei giorni precedenti: chiaramente c’è concorrenza e le cifre finali faranno la differenza. Possiamo solo aggiungere che il Napoli preferirebbe prendere un centrocampista esplosivo con quelle caratteristiche, tenendo d’occhio sempre Fabbian e pur apprezzando Miretti. Quest’ultimo va considerato, ma almeno nelle ultime ore non ci sono state accelerate proprio per i suddetti motivi prettamente tattici. Presto arriverà il momento di tirare le somme.

Foto: Instagram Genoa