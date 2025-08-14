Miretti, lesione al semitendinoso della coscia destra. La nota della Juventus

14/08/2025 | 16:11:11

La Juventus ha diramato una nota ufficiale sulle condizioni di Miretti, il comunicato del club bianconero: “Fabio Miretti, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell’amichevole Juventus-Next Gen, è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Nuovi controlli verranno effettuati tra 10-15 giorni per definire con precisione i tempi di recupero”.

Foto: Instagram Juventus