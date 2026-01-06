Miretti: “Felici per il gol di David, il gruppo protegge chi viene attaccato”

06/01/2026 | 23:14:02

Fabio Miretti ha parlato a DAZN dopo Sassuolo-Juventus: “Segnare con questa maglia è sempre bello, l’ultima volta è successo quasi due anni fa e sono contento. Quel ruolo l’ho sempre fatto, mi piace, quindi sono contento per la vittoria della squadra stasera, soprattutto della prestazione che abbiamo fatto tutti insieme. Noi siamo un gruppo veramente molto unito, quindi quando da fuori si dicono certe cose su qualcuno, tutto il gruppo poi protegge chi viene attaccato, quindi siamo contenti per il gol di Johnny e della sua prestazione”