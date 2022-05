Miretti: “Emozione indescrivibile. Mi ispiro a De Bruyne”

Protagonista di giornata, complice un esordio davvero positivo, Fabio Miretti ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta contro il Venezia: “È stata un’emozione indescrivibile esordire allo Stadium, dove sono sempre venuto come tifoso. Mi ritendo una mezzala offensiva e mi ispiro a De Bruyne, ma posso fare anche il mediano come ho fatto oggi. L’Under 23 è un progetto importante: ti consente di misurarti con un campionato come la Serie C senza fare subito un salto troppo grande e cioè dalla Primavera alla Serie A“.

Foto: Instagram Miretti