Miretti dopo il rinnovo: “Non vedo l’ora di scendere in campo di nuovo con questa maglia”

Fabio Miretti ha rinnovato fino al 2028 con la Juventus. Dopo l’ufficialità, sono arrivate anche le parole del centrocampista italiano: “Ciao tifosi bianconeri, sono contentissimo per il mio rinnovo e non vedo l’ora di vedervi allo stadio e di scendere in campo di nuovo con questa maglia. Ciao a tutti!”.

Foto: Instagram Juventus