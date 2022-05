Miretti, buona la prima: prestazione di tecnica e personalità

La prima da titolare in Serie A, la maglia della Juventus, l’ovvia inesperienza dettata dall’età. Non mancavano eventuali complicanze pronte a inficiare la prestazione di Fabio Miretti, ma il giovane centrocampista quest’oggi ha dimostrato di meritare la fiducia che Massimiliano Allegri nutre nei suoi confronti.

Una prova da 7 in pagella, fatta di personalità che ha guidato l’ottima tecnica di cui dispone il classe 2003. Ottimi i suoi calci piazzati, precisi e volitivi gli inserimenti con i quali ha accompagnato la manovra. Non teme la giocata, usa anche il piede teoricamente sordo – il sinistro – e non trema quando i compagni lo servono. In entrambi i gol con i quali la Juventus ha (faticosamente) superato il Venezia c’è il suo zampino.

Inutile sbilanciarsi, il ragazzo dovrà avere tempo di crescere e modo di sbagliare. Dopo una prova di questo tipo, è comunque lecito sottolineare come, alle volte, quello che manchi sia soltanto la predisposizione a gettare i talenti nella mischia.

Foto: Instagram Miretti