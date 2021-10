Mirante: “La trattativa è stata un fulmine. Pioli? E’ un tecnico preparato. Merita tanti successi”

Antonio Mirante, portiere del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero, spiegando le sue emozioni per la chiamata del club e la scelta rapida fatta.

Queste le sue parole: “Ho sensazioni positive per il modo in cui è arrivata la chiamata, per come è andata la trattativa. Mi dà una spinta, ho la consapevolezza e l’età per non farmi prendere dal panico per la situazione visto che è arrivata all’improvviso”.

Sulla trattativa.

“La trattativa è stata un fulmine. La chiamata è arrivata nel pomeriggio dopo l’infortunio di Mike, a cui faccio un in bocca al lupo. Lo aspetto presto. La trattativa è stata immediata, ho accettato il Milan perché non si poteva neanche discutere”.

Sul suo apporto al Milan.

“E’ giusto porti le qualità umane alla mia età in uno spogliatoio che ha entusiasmo, che è sempre positivo e questo è un grande valore”

Su Pioli.

“Ci siamo sempre affrontati, ho sempre avuto l’impressione di un tecnico preparato, arrivato al Milan nel momento migliore e questo ha permesso a me e a lui una crescita esponenziale. Credo che questo matrimonio durerà a lungo”.

Sul gioco del Milan.

“Il Milan dà l’impressione di sapere quello che fa, di andare forte, di avere la percezione di sapere quel che fa. Sempre. Ha un’idea, un’identità ben precisa e merita tanti successi: in questo momento il Milan può dare filo da torcere a tutti”.

Sui nuovi compagni.

“Ho sentito Florenzi via messaggio per salutarci, ci siamo dati appuntamento a Milanello. Ho conosciuto Romagnoli in Nazionale, poi ho incontrato quasi tutti sui campi. Non avrò difficoltà a inserirmi”.

Su Dida preparatore dei portieri del Milan.

“Dida è un portiere eccezionale: non lo conosco da preparatore ma la mia filosofia è migliorare sempre. Arrivo al campo conscio che ogni giorno metto un mattone sulla mia esperienza e qualità. Dida può darmi tanto, posso limare i miei difetti, non posso accontentarmi, lavorerò molto con lui su quel che riterrà opportuno farmi migliorare”.

Foto: Twitter Milan