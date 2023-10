Mirante: “Il Milan ha grande energia. Gara decisa da un episodio. Emozione? Un po’ c’era”

Antonio Mirante, portiere del Milan, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con la Juve e il suo esordio in campionato.

Queste le sue parole: “Devo dire che abbiamo iniziato benissimo. Eravamo in controllo e anche con una netta supremazia di possesso. In avanti abbiamo delle grandi individualità. Abbiamo giocatori che ci consentono di accettare la parità dietro. Tomori e Thiaw leggono bene le situazioni ma puoi anche pagare la bravura degli avversari ogni tanto”.

Che emozioni hai vissuto? “Diciamo che caratterialmente sono tranquillo. So di dover lavorare bene. La qualità dei miei compagni me lo impone. Ho lavorato bene durante la settimana. È ovvio che un po’ di emozione c’è ma quando entri campo guardi solo il pallone. Tutto quello che c’è intorno è bello dopo, se vinci”.

Che potenzialità ha questo Milan? “Da fuori ho sempre avuto l’impressione che questa squadra abbia grande energia e voglia. Stasera in dieci uomini ho capito la forza di questa squadra. Questo mi fa ben sperare per il futuro” Adesso abbiamo due partite importanti. Questo atteggiamento e questa voglia possono fare la differenza”.

Foto: twitter Milan