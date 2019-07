Joao Miranda lascia l’Inter e presto si trasferirà, come raccontato, allo Jiangsu Suning. Intanto, attraverso il proprio account Twitter, il difensore brasiliano ha scritto un messaggio per salutare i sostenitori nerazzurri: “È stato un onore indossare la maglia dell’Internazionale e potete essere certi che ovunque andrò tiferò sempre per voi! #ForzaInter #Amala”.

Foto: Instagram Miranda