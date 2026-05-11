Miranda: “Peccato per come è finita la stagione. L’obiettivo è tonare in Europa”

11/05/2026 | 23:50:28

Juan Miranda, esterno del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Napoli.

Queste le sue parole: “Primo Mvp per te. “Abbiamo fatto una grande partita di squadra in un campo molto difficile”.

Grande soddisfazione, in un’annata in cui però avete fatto meno dell’ultima stagione. “L’obiettivo deve essere tornare in Europa, perché abbiamo una grande squadra. Peccato per il finale di stagione”.

Foto: Instagram Bologna