Miranda: “La UEFA guardi i campi, impossibile dare spettacolo su un terreno così”

19/02/2026 | 21:25:37

Juan Miranda ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del Bologna sul Brann, commentando le condizioni del campo di gioco: “Oggi abbiamo fatto una grande partita difensiva. Io penso che, giocando in un campo così, la UEFA debba guardare tutti i campi. Abbiamo giocato in un campo, voi l’avete visto — ed è difficile giocare in queste condizioni. La UEFA vuole spettacolo, ma in un campo così è difficile. E’ importante vincere. È vero che ci dà fiducia a noi e alla squadra, e come ho detto, ogni risultato positivo è buono per noi, per la squadra e per i tifosi”.

foto instagram bologna